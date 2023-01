Lær Sandra Willer bedre at kende

Et fun fact om dig

"Jeg er kæmpe fan af Harry Potter!"

Beskriv dig selv med tre ord

"Jeg vil beskrive mig selv som reflekterende, følsom og nysgerrig."

En restaurant/café du ville anbefale til andre?

"Jeg havde en virkelig fantastisk oplevelse på Esmée inden jeg rejste til Sydney. Det er pricy, men det var virkelig hver en krone værd. Min mest frekventerede i København er nok Union Kitchen, det er altid godt og hyggeligt - og de har simpelthen de bedste trøffel-fritter."

Hvilken sang kan altid få dig på dansegulvet?

"Gimme Gimme Gimme!"

Hvilke tre items i din garderobe, kan du ikke leve uden?

"Støvler fra Ugg, yogabukser fra Skims og toppe fra Rosemunde."

Hvilken rejsedestination er din favorit?

"Spanien har jeg altid været glad for at rejse til! Lige nu ser jeg dog frem til at udforske forskellige destinationer i Australien – og forhåbenlig også New Zealand i nærmeste fremtid. Der er så meget vild natur herovre, som jeg er spændt på at lære mere om."

Hvis du kunne drikke kaffe med én person, hvem skulle det så være?

"Emma Watson. Min rollemodel siden barnsben!"

Hvem/hvad inspirerer dig?

"Jeg bliver inspireret af mine veninder hver eneste dag, jeg har så mange seje, dygtige og ambitiøse kvinder i mit liv. Inspiration generelt finder jeg på pinterest og TikTok, jeg gemmer så mange tips, tricks og opskrifter fra de to sociale medier."

Hvad er din guilty pleasure?

"Real Housewives of Beverly Hills! Det er det BEDSTE realityprogram efter min mening."

Hvornår var du sidst modig og hvorfor?

"Da jeg tog to kufferter og rejste til Sydney for seks ugers tid siden! Det er så langt hjemmefra og på mange måder fremmed, selvom der også er ligheder, men jeg har altid set mig selv rejse ud og bosætte mig andetsteds (læs; mere solrigt hehe) på et tidspunkt. Jeg synes også, jeg var ret modig her for et par uger siden, hvor jeg måtte gå i seng velvidende om, at der var en “huntsman” edderkop (en af de store!) på fri fod i huset, som var sluppet fra os haha ;-) Den er ikke dukket op, så jeg tænker den kom ud samme vej, som den kom ind."

Hvad gør dig glad/giver dig positiv energi?

"Feminin dans! Min veninde Anna tilbyder det i København hos Dans Dig Glad, og det er hende, der har lært mig at tappe ind i dansen. Jeg savner virkelig hendes hold og timer, men det hun har lært mig, tager jeg med herover, og det hjælper mig altid til at forbinde mig til en positiv energi."