Lærke Bagger: “Jeg tilgiver hele tiden mig selv for at fucke op”

Hør Mit bedste råd med Lærke Bagger lige her.

Lad aldrig et ‘nej’ stoppe dig! Brug det i stedet aktivt til at blive dygtigere, skarpere og stærkere. Mand, hvor er der mange, der har sagt til mig gennem tiden, at jeg var på en umulig mission.

Elsk dine fejl højere end dine dyder. Fejlene gør os til de mennesker, vi er, og giver livet farve. Dyderne er gode nok, men meget kedelige og uinteressante i længden. Jeg vil i hvert fald hellere huskes for dengang, mine bukser revnede i byen, og jeg lånte min venindes kokketøj, fordi jeg havde bar røv under, end for at være den, der altid har sagt pænt tak for mad.

Se altid fremad og ikke til siden. Lad være med at sammenligne dig med eller spejle dig i andre, intet godt kommer ud af det. Fokusér i stedet på dig selv, det, der føles rigtigt for dig, og gør din ting. Så er du allerede kommet rigtigt, rigtigt langt.

Tilgiv dig selv. Tilgiv dig selv alt. Ellers bliver du aldrig fri, lykkelig eller i stand til at tilgive og elske andre fuldt og helt. Jeg tilgiver mig selv hele tiden, både for små og for store ting. For eksempel har mine børn lige spist koldskål to dage i træk til aftensmad efterfulgt af tre dages takeaway. Lille ting. Af store ting tilgiver jeg mig selv hele tiden for at fucke op, fordi jeg ved, at jeg mener det godt, og at jeg er en god person.

Træk vejret. Jeg glemmer selv ofte at trække vejret. Jeg har en tendens til at snappe og hive efter vejret og har gået til vejrtræknings-teknik for at blive bedre til det. Jeg kan være meget intens, hektisk og hurtig, og så er det, som om det med at trække vejret kommer i sidste række. Det er ikke så godt, men jeg arbejder på det.

Den tid, der er gået godt, kommer ikke skidt tilbage. Det sagde min mor altid, da jeg var ung, især når jeg havde kærestesorg. Og jeg syntes bare, det var det mest irriterende råd ever. I dag forstår jeg, at det handler om at være taknemmelig for de små ting. Livet er meget hårdt, men også meget dejligt. Da min far døde for tre år siden efter et meget kort og intenst sygdomsforløb, gik det op for mig, hvor skrøbeligt og dyrebart livet er. Og hvor vigtigt det er at sætte pris på de små ting som at kunne spise morgenmad med sine børn eller danse rundt sammen med dem til en MGP-sang.

Nyd livet for fanden. Undskyld jeg bander. Men altså ingen ved, hvor lang tid vi har, så det er eddermame bare med at få noget ud af det, så længe man kan have det sjovt. Der er så mange ting, der gør ondt og er svære, og vi kan alle falde døde om i morgen. Køb de sko, kys ham/hende, sig dog ja. Måske kommer muligheden aldrig tilbage.

Arbejd hårdt. Hvis du vil noget, så arbejd hårdt. Sæt dig selv på spil, og ofr det, det kræver. Hvis ikke du gør det, så bliver det ikke gjort. Tro mig. Ingen kommer sovende til succes. Nærmere grædende.

Hvis du har noget pænt at sige, så husk at sige det. Også selvom det måske er lidt akavet eller grænseoverskridende. Jeg forsøger at sende positiv energi ud hver dag, det gør nemlig også mig selv glad. Jeg har lige været til møde med mine grafikere, som havde lavet et megagodt stykke arbejde med logo og web, så det fik jeg også sagt rigtigt, rigtigt mange gange!