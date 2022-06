"Der sidder hundrede procent nogen derude, der har det ligesom mig"

Knap 800.000 danskere så med i oktober 2021, da musiker Freja Kirk og danser Claudia Rex begav sig ud i en brasiliansk samba på TV2-underholdningsprogrammet Vild med dans’ bonede gulve. Optrædenen udløste efterfølgende rosende ord fra dommerpanelet, men hvad seerne ikke vidste, var, at dansen i ugen op til live-optagelserne havde fået Freja til at bryde grædende sammen under en træningssession. Som en del af den oprindelige koreografi foreslog Claudia Rex nemlig, at Freja skulle svinge sit ene ben op på Claudias lår og hænge ud fra hendes krop – eller det, som Freja selv kalder et ‘pigemove’, selvom hun hader at kalde det det: “Men det er den eneste måde, at folk forstår det på.”

“Min rolle var simpelthen blevet fejlfortolket. Eller måske havde jeg ikke været tydelig nok, med hensyn til hvad jeg ville og ikke ville. I hvert fald følte jeg, at mine grænser blev overtrådt ved, at jeg skulle lave et mere feminint dansemove. Jeg havde helt klart en idé om, at jeg skulle være den maskuline hele vejen igennem,” siger Freja Kirk, da jeg møder hende og ægtefællen, skuespiller Sus Wilkins, en af årets første forårsdage.

Situationen i øvelokalet blev ikke bedre af, at en kameramand dokumenterede det hele, og at Freja var filtret ind i lydudstyr. Men Claudia Rex kunne hurtigt mærke, at noget var galt, og kameraet blev slukket – og Freja Kirk gik ud på toilettet, hvor tårerne begyndte at trille.

“Jeg fik så stor en klump i halsen og følte mig misforstået og ydmyget. Det var nærmest lidt overgrebs-agtigt – jeg følte mig beskidt bagefter,” siger Freja Kirk.

Oplevelsen endte med at blive en del af det endelige program på TV2. Men det var ikke en nem beslutning for musikeren at lade resten af Danmark se med, mens hun i bedste sendetid blev konfronteret med de tanker og følelser om sin kønsidentitet, som stadig fylder i dag.

“Først tænkte jeg, at det kunne vi slet ikke bruge i programmet. Det var for privat. Men efter at vi havde lavet koreografien om, og jeg havde haft lidt tid til at tænke over det, syntes jeg alligevel, at det var en vigtig historie at fortælle,” siger Freja Kirk.

“Og det endte med at blive en virkelig stærk fortælling,” indskyder Sus Wilkins.