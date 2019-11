Lis Sørensen har et råd til unge piger med sangerindedrømme

Hvordan er det at blive ældre?

“Det bliver nemmere og nemmere, når man først er kommet henover de 40. Men lige at blive 60 var faktisk lidt vanskeligt, fordi jeg begyndte at bekymre mig om sygdomme. Nu her som 64-årig er jeg i stedet begyndt at glædes over, hvor lidt syg jeg er. Jeg har faktisk aldrig været i bedre form og spiller tennis i to timer og lave koncerter i tre. Sammen med Anne Linnet og Sanne Salomonsen spillede vi i foråret for over 65.000 mennesker, heriblandt til to udsolgte Royal Arena-koncerter, og her følte jeg den største taknemmelighed. Over publikum og de andre to, men også over, at vi trods årene kunne stå her og have det så sjovt. En anden ting ved at blive ældre er, at jeg nu synes, at jeg godt kan tillade mig at udgive en biografi. Så 6. september udkommer Jeg er kommet for at synge, for som 64-årig synes jeg, at det er okay at gøre.”