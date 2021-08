Hvordan startede LUNA Crochet Studio, og hvor fik du idéen om, at du skulle hækle, fra?

"Jeg har i mange år strikket rigtig meget. Hækling interesserede mig egentlig ikke super meget i starten, fordi jeg forbandt det med bedstemødre, hæklede duge og hæklede servietter. Men under lockdown blomstrede trenden med at strikke op, og så tror jeg, at jeg blev en smule trodsig og tænkte, at så måtte jeg prøve noget andet. Så lærte jeg at hækle på YouTube og gennem min mormor, som er super dygtig til det, og så gik jeg ligesom i gang.

Grunden til, at jeg begyndte at hækle hatte, er, at jeg åbenbart har et meget stort hoved – så jeg kan aldrig passe nogle af de hatte, man kan købe i butikkerne. Derfor hæklede jeg en hat til mig selv, og da jeg lagde den op på Instagram, var der med det samme en sindssygt stor interesse. Jeg solgte en hat til en veninde, som lagde et billede op på sin profil, og så voksede det ligesom bare på den måde.

Det var egentlig aldrig planen, at jeg skulle starte mit eget brand. Jeg har måske haft lyst til at dele ud af de kreative ting, jeg har lavet, men det var ikke det, der var målet – det voksede bare af sig selv under lockdown. Det er sjovt, for jeg får mange spørgsmål fra unge piger om, hvordan de kan starte deres eget hæklebrand, og det har jeg utroligt svært ved at svare på, fordi det lidt faldt ned i skødet på mig."