Malaika: Jeg ville ikke sige nej til Game of Thrones

Hvor mange streamingtjenester abonnerer du selv på?

MANGE. ALT FOR MANGE.

Hvilken film eller TV serie vil du aller helst genindspille hvis du fik lov?

Kill Bill, Moulin Rouge og The Grand Budapest Hotel kunne være fuldkommen crazy at få lov at lave igen. Men jeg ville da heller ikke sige nej til at være med i Game of Thrones!

Hvad har været det bedste/største øjeblik ved at indspille Meter i Sekundet?

Det var jo for det første en kæmpe fornøjelse at arbejde sammen med Hella! Hun lod os improvisere i mange af scenerne, hvilket var vildt sjovt og udfordrende. Nogle af scenerne, vi skulle spille var så absurde og samtidig så menneskelige, at jeg ikke kunne lade være med at grine, mens vi lavede det.

Vi var også en gruppe af unge, der spillede højskoleelever sammen, og det var en kæmpe fornøjelse at arbejde sammen med så dygtige mennesker - vi havde det bare rigtig sjovt på settet, og der var hele tiden god stemning.

Jeg er vildt spændt på at se det færdige produkt! Glæd jer til at møde Emma, hun er noget for sig…