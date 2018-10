Malou fra Ku’ godt må godt: “Flere har råbt og spyttet efter mig på gaden”

Hvad er dine fremtidsplaner?

“Jeg er lige startet på Statskundskab på Århus Universitet, og derudover vil jeg bruge min stemme til at italesætte tabuer. Det har jeg gjort de sidste par år, og det fortsætter jeg ufortrødent med. Jeg vil også gerne skrive, måske noveller, men ikke på en blog. Jeg vil skubbe til kvindebilledet og billedet af, hvordan man som ungt menneske med min turbulente opvækst kan komme ud på den anden side. Jeg har haft en rodet barndom og kom fra en familie, der så fin ud udenpå, men indeni var meget dysfunktionel. Jeg fik voldsomme depressioner, der slugte mine teenageår, og da jeg var 19 år ville en læge sætte mig på førtidspension, fordi han mente, jeg godt kunne glemme alt om at komme ud på arbejdsmarkedet. Men jeg besluttede mig for, at jeg var nødt til at finde en vej ud, og det lykkedes. Det har været min egen, meget ensomme, lange kamp, og i slutningen af den mødte jeg Alex, der som den første nogensinde så mig for den, jeg virkelig er. Så kunne jeg rykke det sidste skridt.

Det er vigtigt for mig at understrege, at der er en vej ud for mange unge mennesker. Da jeg havde det dårligt, googlede jeg rundt og søgte efter positive historier, men jeg fandt meget få bekræftelser på noget, der kunne give mig håb. Man kunne sagtens have fokuseret vores program på at bryde den sociale arv og på, at vi bruger vores åbne forhold til en form for selvudvikling. Det handler ikke kun om at knalde alle mulige og have seksuelle oplevelser, det handler nærmere om, at i mødet med nye mennesker og i forelskelsen får man sat nye sider af sig selv i spil, som man vokser af. På den måde bruger vi vores åbne forhold til at gå fra ung til voksen.”