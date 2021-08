Jeg har en kæmpe respekt for alle, der stiller op til realityshows. Man skal ikke undervurdere, hvad det kræver at stille sig frem og sige, hvad man mener, vel vidende, at alle vil have en holdning til én. Man skal have et kæmpe mod, som jeg aldrig nogensinde vil få.

Jeg synes for eksempel, at Janni og Karsten Ree er ret vidunderlige: De deler fuldstændigt utilsløret ud af deres privatliv og parforhold. Jeg er vokset op med det stik modsatte – at alt, hvad der sker inden for hjemmets fire vægge, bliver der – og jeg er enormt fascineret af deres måde at gøre tingene helt anderledes på.

Hvis jeg selv skulle være med i et realityprogram, skulle det nok være Robinson Ekspeditionen. Udelukkende ud fra en sundhedsmæssig betragtning: Det må være den mest effektive slankekur i verden, og samtidig får du nogle psykologiske værktøjer, du kan bruge senere i dit liv. Men jeg er nok for forfængelig til nogensinde at gøre det.

Jeg er bange for at se mig selv fra nogle sider, jeg ikke er opmærksom på, og så foran hele Danmarks befolkning. Det er nok også noget af det, jeg beundrer mest ved realitydeltagere: De er fuldstændigt ligeglade med deres image og med, hvad andre synes om dem. Jeg ville selv have enormt svært ved at give slip på den kontrol.”