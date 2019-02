Har du en ‘uniform’, og hvordan ser den ud?

“Bukser og en skjorte fungerer godt for mig.”

Er der en epoke eller en person, du bruger som stil-pendul?

“Ud over mine egne udstillinger ser jeg lige nu på, hvad designeren Peter Do laver. Jeg prøver at holde mit udsyn åbent, men der findes evigt aktuelle sager, og i vintageafdelingen er jeg for eksempel ret glad for Comme des Garçons og Junya Watanabe.”

Hvad er vigtigst for dig, når du klæder dig på?

“At jeg ikke skal tænke på mit tøj, efter at jeg har taget det på. Jeg gider ikke noget, der strammer, eller at være bange for, at jeg falder i en lang kjole.”