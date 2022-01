Maria Jencel: “Lønforhandl som en kvinde”

Hør Mit bedste råd med Maria Jencel her.

“Find et mantra, som giver dig styrke og ræsonnerer med dig, når alt føles håbløst. I de perioder af mit liv, hvor jeg har været allermest ked af det, har jeg haft et mantra. En sætning jeg har sagt til mig selv hver aften, når jeg lagde hovedet på puden: ‘Jeg kan klare alt’. Og det kan du også. Du er kommet over alt indtil nu. Alt går over. Du kan klare alt.”

“Tilgiv dig selv. Ingen er fejlfri. Vær ærlig overfor dig selv og andre, sig undskyld, kom videre og giv slip. Jeg har indtil for nyligt gået og haft så dårligt samvittighed over alt det, jeg har gjort i mit liv, som jeg fortryder. Indtil min mand sagde til mig: ‘Du har selvfølgelig begået fejl. Ligesom alle andre. Du lærer af dem og kommer videre. Tilgiv dig selv. Du er et megagodt menneske’.

Det er så simpelt, men det var som om, det først der gik op for mig, at det var sandt.”

“Tal om sex. Det er lidt som om, vi er opdraget til at tro at sex er mest sexet, hvis vi ikke taler om det. Hvis vi helt intuitivt kan regne ud præcis, hvad vores partner har lyst til på det helt rigtige tidspunkt og omvendt. Den største gave er at finde et sprog omkring din seksualitet. Hvad drømmer du om, hvad har du lyst til? Hvad gør dig tryg og utryg? Tal løbende om din seksualitet med din partner eller partnere ...”

“Du behøver ikke at smile. Jeg kom forleden ind på et kontor, hvor der sad en mand og skulede ovre i hjørnet. Han sagde ikke hej, da jeg kom ind, kiggede bare alvorligt op og ned igen på sin computer. Jeg tænkte, han nok havde travlt med noget meget vigtigt. Hvis det havde været en kvinde, havde jeg måske tænkt, at hun var sur. Vi er blevet opdraget til at please og skabe god stemning. Gør lidt mere ligesom manden på kontoret. Smil, hvis du har tid og lyst - ellers lad være. Du skylder ikke nogen noget.”

“Gør ting, der giver dig energi. Når det kommer til stykket, er du ikke tvunget til noget af det, du gør. En gang imellem er det meget sundt lige at se på sit liv og hverdag oppefra og revidere. Skriv en liste over alt det, der giver dig energi - og se så, hvor meget af det der rent faktisk er i dit liv. Hvis det mangler, så opprioritér.”

“Lønforhandl som en kvinde. I gennemsnit får vi kvinder 18% mindre i løn end mænd. Derfor er min lønforhandlingsstrategi som udgangspunkt at få 18% mere, end de tilbyder mig i første omgang. Derfra kan jeg så forhandle mig yderligere op, hvis det giver mening. Kom ind med et tal, hvil i, at du er det værd, sig det stolt og selvsikkert – og lad det hænge i luften.”

“Lev intuitivt. Jeg har det allerbedst, når jeg husker at leve intuitivt både i forhold til mad, krop, socialt samvær og arbejde. Når jeg ikke per automatik spiser morgenmad kl. 8, arbejder på en bestemt måde eller går i seng på et bestemt tidspunkt. Men når jeg i stedet lige lukker øjnene og mærker, hvad min krop og mit sind brug for nu, hvor jeg har alle muligheder i hele verden. Sådan helt upåvirket af “plejer”.”

“Se livet som en lang række af små eventyr. Da jeg var yngre, så jeg livet som ét langt eventyr. Det startede som baby, henover barndom, teenageliv, uddannelse, karriere og så finde kæresten, få børn, blive gift og…. You get the point. Det fungerede indtil den kæreste, jeg troede var ’the one’, pludselig gik. Der gik det op for, at det hjalp mig at se livet som en række af små eventyr, der starter og slutter for, at et nyt så begynder. På den måde føles det ikke som ’the end’, når noget pludselig ikke går efter planen. Så var det bare et lille eventyr, der sluttede for, at det næste kunne begynde.”

“Dyrk søstersolidaritet. Kvinder er ikke dine konkurrenter, selvom vi er opdraget til at tro det i popmusik, film, eventyr og politik. Men måden mænd er kommet frem i verden på er at stå sammen, hjælpe hinanden, gruppere og skabe plads til hinanden. Der bliver mere plads til os alle, des mere søstersolidariske vi er overfor hinanden.”