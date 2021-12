“Jeg hulkede hele vejen på flyturen af ren lettelse. Der må virkelig være nogen, der har siddet og tænkt: ‘Hvad sker der lige for hende dér?’ Men det var så ubeskriveligt fedt, at nogen syntes, at jeg havde gjort det godt. Jeg følte bare, at den dér jury havde set mig. Det var en kæmpe anerkendelse – især fordi det på mange måder har været så overvældende en oplevelse at lave serien,” siger hun.

Overvældende, fordi det er Marie Reuthers første store rolle – og fordi det medfølgende ansvar har været svært at håndtere for én som hende, der kan få at vide af nok så mange mennesker, at hun har gjort et stort stykke arbejde, men ‘kan have svært ved at tage det ind’.

“Det føles som et kæmpe ansvar at have sådan en rolle. Jeg er med i alle billeder, så hvis jeg er mega dårlig, så er det rigtig svært for den her serie at blive god. Der er en masse mennesker, som har givet mig en stor chance – produktionsselskabet Profile Pictures, instruktøren Kaspar Munk, HBO – og som har høje forventninger til mig. Så der er rigtige mange mennesker, jeg gerne vil gøre glade – også mig selv,” siger Marie Reuther.

Et lykkeligt tilfælde

Marie Reuther kan næsten ikke huske en tid, hvor hun ikke vidste, at hun ville være skuespiller. Men første gang, hun fandt ud af, at andre også så et talent i hende, var til en juleforestilling, da hun gik i 1. klasse og skulle spille rollen som en tante.

“Jeg stillede mig op på scenen, 6-7 år gammel, og sagde mine replikker med en virkelig tyk, jysk dialekt – og så begyndte folk at grine. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte: ‘Det her, det er jeg god til’,” siger hun.