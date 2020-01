Calling: Det danske frisind

May er sådan cirka den eneste transkønnede skuespiller i Danmark, og hvis man googler hendes navn, kommer søgefunktionen frem med forskellige versioner tekster over det samme tema: Der står konsekvent ‘transkønnet’ foran model eller skuespiller. May drømmer om et tidspunkt, hvor det ikke er vigtig information at vide om hende.

“Men for at jeg kan være med til at skabe den nye norm – hvor der er plads til, at jeg som transkønnet ikke hele tiden behøver at understrege, hvem jeg er, i forhold til hvad jeg laver – tror jeg, at det er nødvendigt at blive ved med at sige det, indtil det bliver normaliseret,” siger hun og fortæller om en oplevelse på Netflix-skydningen.

Her blev der, på amerikansk metoo-manér, fløjet en konsulent ind fra L.A. Konsulenten holdt et møde med hele holdet om, hvordan de skulle forholde sig, hvis nogen på settet gjorde dem utilpasse. Og selvom man lidt tænkte: ‘Ja-ja, det ved vi alle sammen’, fortæller May, var det alligevel vigtigt at få italesat.