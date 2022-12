Medina: "Jeg følte mig udnyttet"

"Jeg mødes meget sjældent fysisk med journalister, og havde jeg vidst, at jeg ville blive spist på den måde, havde jeg aldrig sagt ja. Den behandling, jeg følte, jeg fik der, er præcis det, filmen (dokumentaren "Medina" der havde biografpremiere 3. maj i år, red.) også handler om: at det nærmest er blevet sådan en måde at behandle mig på, hvor en journalist får mig til at fremstå på en bestemt måde. Men hvorfor? Hvad fanden har jeg gjort?

Hun vender sig i stolen, lader blikket vandre mod vinduer og siger så: "Jeg har fået mange mavepustere i mit liv, som harfået mig til at tænke: 'Er det dét værd?' Og jeg kan sagtens blive hylet ud af den. Det vil jeg sikkert kunne hele livet. Men jeg ved også, at dte kun er mig selv, der kan rejse mig op og gå videre. Andre gør det ikke for mig."

