Mekdes: “Jeg lagde en sang på Instagram i håb om at blive opdaget – og så skete det fandeme”

Du skriver, spiller og producerer selv dine sange. Hvorfor er det vigtigt?

“Jeg har så mange idéer – og jeg vil gerne sørge for, at mine idéer bliver præcis, som jeg vil have dem. Det kan være enormt svært at forklare en lyd for andre. Ved at lave det hele selv undgår jeg, at andre sætter for mange spørgsmålstegn ved det, jeg laver – det betyder, at jeg altid ender med at synes, at det lyder megafedt. Det er slet ikke en princip-ting, men er nok mest, fordi jeg er en nørd og vildt godt kan lide at bruge tid på det. Og så har jeg en kæreste, der er danser og elsker musik lige så meget som jeg selv: Det er nok for mig, at jeg har hende i studiet, og at hun kan sige: ‘Det her lyder vanvittigt, det skal du ikke smide ud’, når jeg er i tvivl om noget. Det kan selvfølgelig også være hårdt at være ene mand om hele projektet. Jeg har netop udgivet mit debutalbum, Greedy, og lige efter udgivelsen tænkte jeg: ‘Okay, jeg har lige lavet et helt album alene – vil jeg nogensinde kunne gøre det igen?”

Du er blevet rost af de danske anmeldere siden din debut i 2018. Hvad tror du selv, at din succes skyldes?

“Jeg har gjort det, jeg gør bedst, og ikke sagt ja til ting, der ikke føltes rigtige. Der er en kæmpe forskel på musik, du kan finde ud af at lave, og musik, du er skabt til at lave – og jeg kan meget hurtigt mærke i min mave, når jeg hører et beat, om det er ‘right up my alley’. Når du tror på det, du laver, præsenterer du det med en vis attitude – og jeg tror, at folk kan mærke, at min musik er hundrede procent mig.”