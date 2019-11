Millie Bobby Brown: Det kan være svært at være en ung kvinde i dag

Hvad betyder smykker for dig?

“Meget. Jeg kan godt lide at tilføje alle mine outfits sjove smykker. Det betyder især noget, når der er et særligt minde forbundet med et smykke. Min far har for nylig foræret mig en Saint Christopher-halskæde, som jeg altid har på, når jeg rejser. Den betyder meget for mig.”

Hvilken charm ville du forære henholdsvis din bedste ven, mor og søster?

“Min bedste veninde Rachel skulle have kvindesymbolet, fordi hun er en virkelig vigtig kvinde i mit liv. Min mor skulle have familietræsymbolet, fordi hun er overhovedet i vores familie. Og min lillesøster skulle have enhjørningen eller kærlighedscharmen – det er svært at vælge.”

Hvad er dine visioner for fremtiden, og hvordan holder du fokus på dine mål?

“Jeg er så heldig, at jeg allerede har haft succes med mange af mine mål, og det gode er, at hver gang jeg har nået et mål, så finder jeg på et nyt. Selvbestemmelse og motivation er nøglen.”