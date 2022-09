"Min yndlingsting er at være sporty i byen og ekstra på en søndag"

"Mit skab er altid i forandring, især fordi jeg konstant leder efter unikke items, jeg kan udleje – og items, jeg selv kan nyde. Jeg har et stativ i stuen med mine favoritter, så det står som et slags kunstværk.”

Hvilke tanker har du gjort dig om din garderobe?

“Det er vigtigt for mig at være ansvarlig med min købekraft: Min tommelfingerregel er at støtte upcoming designere, hvis jeg ikke køber vintage. Hvis jeg synes, et item er inspirerende, går jeg efter den følelse. Den eneste røde tråd i min garderobe er, at jeg kan lide alt, hvad der er i den.”

Hvordan holder du overblikket?

“Jeg bruger en del tid på at følge med i modeverdenens nye trends, samtidig med at jeg nørder Vestiaire Collective (platform for vintage designerbrands, red.) dagligt. Hvis jeg får lyst til at købe et item, tænker jeg straks over, om jeg har lignende i forvejen i min etablerede garderobe. Hvis det kan tilføje noget nyt, er det en vinder.”

Smider du flittigt ud, eller er du en samler?

“Jeg ser mode som kunst og elsker at samle på disse kunstværker. På samme tid vil jeg gerne have tøj liggende, som jeg anvender driftigt. Rentage har været den perfekte løsning på den udfordring – så kan andre også få glæde af mine nøje udvalgte fund, og jeg behøver ikke sælge sager, som jeg finder særligt unikke. Førhen har jeg fulgt en cirkulær regel om først at købe nyt, når noget gammelt var solgt.”

3 ting alle bør have i garderoben ifølge Safiya Qureshi

Et tracksuit fra Wales Bonner, et powersuit fra Ganni og et par Gucci støvler.