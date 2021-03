Hvordan føles det at have fået så stor succes med forretningen?

"Det er så fantastisk, og vi har været meget taknemmelige, for det her år har været rigtig svært for mange. Det har også været en stor risiko at skulle starte sin egen virksomhed. Vi havde ingenting, mig og Lou. Vi startede med en investering fra hans og mine forældre. Det er på den måde, vi overhovedet havde muligheden for at åbne et bageri. Og nu har vi jo bare lange køer, hvor folk står i 1-2 timer for at få brød. Det er lang tid! Vi oplever også efterspørgsel i L.A., Boston og Florida. Så det er fantastisk, og folk er virkelig bare så støttende, og vi er meget taknemmelige for vores succes.

Vi har stadig kun én ovn og arbejder på omkring 40 m2, så vi er virkelig klar til at åbne et nyt bageri. Vi har faktisk sat os som mål at åbne to nye bagerier i det her år – forhåbentlig bliver det i L.A. og endnu et i Santa Barbara".