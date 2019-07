Mød familien bag det hypede smykkefirma Monies

Velbevaret hemmelighed

Smykkefirmaet Monies kom til verden for 46 år siden. “Jeg mødte Gerda på guldsmedeskolen i Valby i 1973, og vi faldt pladask for hinanden. Efter uddannelsen rejste hun til USA for at arbejde for fabrikken Whiting & Davis, hvor hun blandt andet lavede smykker for Tiffany & Co. Jeg fik et legat og tog til Milano, hvor jeg først arbejdede for designeren Mario Bellini og siden for designeren Ettore Sottsass. Vi savnede hinanden frygteligt og skrev breve hver dag til hinanden,” fortæller Nikolai.



Efter halvandet års adskillelse på hver sin side af Atlanten kunne Gerda ikke klare savnet mere. Hun tog hjem – med et kort stop i Italien for at hente Nikolai med sig – og sammen installerede de to sig i et værksted i en baggård påVesterbrogade. “Allerede inden vi mødte hinanden, lavede vi begge to smykker af naturmaterialer, og da vi begyndte at arbejde sammen, var det om store, skulpturelle smykker,” fortæller Gerda.