“Min første reaktion var at tude, spise 8 liter is og se Notting Hill 17 gange”

Hvad er historien bag din første single, You’re in his bed, I’m in his head?

“You’re in his bed, I’m in his head skrev jeg – ligesom de andre sange på ep’en – efter, jeg havde haft en oplevelse, som sad fast i mit hoved, og som jeg ikke kunne lægge fra mig eller helt forstå. Mere konkret var jeg lige begyndt at se en fyr, og jeg var enormt usikker i et slags trekantsdrama. Jeg havde mest af alt lyst til at bare tude, spise 8 liter chokoladeis og se Notting Hill 17 gange. Jeg må indrømme, at det også var min første reaktion, men efter det nåede jeg et punkt, hvor jeg tænkte ’ej, nu må det være nok, jeg kan godt vende det her’.



Jeg kom i tanke om titlen først, hvilket er ret typisk for min sangskrivning, og så producerede og skrev jeg den færdig med dygtige Joachim Ersgaard. Det er så optur, at en situation, som engang var tårefremkaldende, nu altid får mig til at danse, og at den svære oplevelse er blevet til den sang, som folk synger højest med på de gange, jeg har været ude at spille live.”