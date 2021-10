Hvornår startede Maanesten, og hvad var tanken bag?

"Jeg har haft gang kreative projekter, så længe jeg kan huske. Det har været en form for 'getaway' for mig at samle og forme, og det har jeg altid holdt fast i. Ved siden af min uddannelse som sygeplejerske solgte jeg unika-smykker til butikker, hvilket udviklede sig til, at jeg solgte smykker på Roskilde Festival, og pludselig gik det hele op i en højere enhed. For syv år siden tog min mand og jeg springet og gik fuldtid begge to. Vi åbnede en lille butik bag vores hus på Frederiksberg og satte et lille skilt op. Det blev pludselig til endnu en butik, og sådan gik det slag i slag.”

Hvorfor lige smykker? Hvor kommer interessen fra?

"Jeg tror, det er håndarbejdet og materialet. Jeg strikker og hækler også, men jeg synes, at smykker er ekstra delikate at arbejde med. Jeg tror, det handler om de muligheder, der er i smykker, samt de materialer og det delikate stykke håndarbejde, der ligger bag. Man kan udtrykke sig på utroligt mange måder i smykkerne, og det har altid tiltalt mig. Og vigtigst af alt betyder smykker bare noget for en.”