Moeisha Aden: “Find styrken i din kamp”

“Jeg ville ønske, at jeg havde vidst, at det nok skulle gå. At det var et råd, jeg havde fået som ung, ligesom jeg selv har givet det til de unge LGBT+- og transpersoner, jeg talte med under årets Pride,” fortæller Moeisha Aden og drager lynhurtigt en parallel til dette års Zulu Comedy Galla.

Der, hvor vært Sofie Linde offentligt delte en række krænkende begivenheder, hun har været ude for i sin karriere – med begrundelsen, at hvis andre skulle stå i samme situation, skulle de vide, at det var okay at sige nej – og så skulle det hele nok gå alligevel.

“Der tænker jeg, at når Sofie står frem og fortæller det, så er det, fordi hun selv manglede nogen at se op til, da hun var ung, og nogen, der kunne forstå hendes situation. Det er præcis det samme som unge LGBT+-personer har brug for – især dem, der har minoritetsbaggrund. De kigger på mig og ser, at det er muligt: Det kan lade sig gøre at være sort, at være muslim og leve sit liv som transkvinde,” siger Moeisha, der ikke selv havde samme ligesindede at spejle sig, da hun voksede op.

Find styrken i din kamp

Moeisha Aden kom til Danmark i 1990’erne som flygtning fra Somalia og voksede efterfølgende op som børnehjemsbarn i Gentofte. Dengang hed hun Mahamed.

“De første år, jeg gik i SFO, troede pædagogerne ikke, at jeg kunne tale, fordi jeg var så stille. I folkeskolen gik det op for mig, at jeg var anderledes. Jeg vidste ikke, at der var noget, der hed transkønnet, men jeg vidste i hvert fald godt, at jeg ikke var hetero. Da jeg blev 16, ændrede jeg mig til at være én, der råbte op – der var jeg en ung, sort dreng, og det mødte bestemt også modstand,” siger Moeisha og fortsætter:

“At være minoritet lærer dig én ting: Enten holder du din kæft, eller også bliver du den, der kæfter op, slår fra dig og hele tiden insisterer på dine rettigheder. Jeg hører til den sidste kategori. Om det så er at være somalisk minoritet, sort minoritet, transminoritet, kvindeminoritet – ligegyldigt hvor jeg kommer hen, er jeg en minoritet. Det, jeg siger videre til andre unge transpersoner, er: ‘Find styrken i din kamp.’”