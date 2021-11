Mohammed Ayoub: "Uanset hvor jeg gik hen, så var jeg aldrig rigtigt hjemme"

Hvorfor har du valgt at skrive og udgive digtsamlingen?

"Jeg vil rigtig gerne bygge bro mellem kulturerne. Når man hører om noget fra udlændinge- og flygtningedebatten, så er det som regel kun negative ting, som for eksempel kriminalitet og andre ting, som kan koste dyrt både økonomisk og menneskeligt. Det synes jeg er en ærgerlig ting, for selvom vi er forskellige på mange punkter, så er vi også ens på rigtig mange andre. Vi ønsker for eksempel alle sammen at have det godt, være sunde, kunne passe på hinanden og være trygge. Så jeg har valgt at lave denne digtsamling, fordi jeg rigtig gerne vil give noget forståelse begge veje, og jeg tror, at der er større sandsynlighed for, at vi får en forståelse for hinanden, hvis man viser, hvordan det er at være flygtninge og udlænding i Danmark, i stedet for at kritisere eller skælde nogen ud. Og ved at fortælle min egen og min families historie håber jeg på at kunne vise, at vi er ens i alle vores forskelligheder."

Hvorfor har du valgt at udtrykke dig gennem digte?

"Jeg kan rigtig godt lide at skrive, og allerede da jeg var omkring 11 år, begyndte jeg at skrive rap-tekster, fordi jeg gerne ville være rapper. Men digte har altid ligget mig meget nært, fordi jeg føler, at jeg kan udfolde mig meget mere sprogligt, end hvis jeg for eksempel skulle skrive en hel novelle. Jeg føler, at jeg med færre ord kan få sagt flere ting i et digt. Og så kan jeg rigtig godt lide, at jeg kan sige noget med få ord, og så kan læserne selv aflæse og fortolke det på deres egen måde ud fra deres egne oplevelser og erfaringer. Så styrken i ikke at bruge særligt mange ord, og så lade ordene tale for sig selv, er det, jeg er gladest for ved digte."

Hvad håber du på, at digtsamlingen vil fortælle dem, der læser den?

"Jeg håber på at kunne skabe en forståelse mellem kulturerne. Og det er ikke kun danskerne, der skal lære at forstå udlændingene, det er også omvendt. Så håbet er, at mine fortællinger kan være med til at vise, at selvom vi har kulturforskelle, som gør, at vi ikke er helt ens, så er vi ret ens alligevel. Jeg forbinder Danmark med rummelighed og varme, og jeg synes, at der trænger til at komme lidt varme ind i udlændinge- og flygtningedebatten. Og så håber jeg, at dem, der læser den, føler, at det er en stemme for dem, uanset hvor de kommer fra. Det er det, der ville gøre allermest for mig."

'Jeg bliver kun dansk hvis jeg griber ordet' udkom hos Byens Forlag 18. november. Pris: 199 kroner hos Byensforlag.dk.