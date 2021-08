“Når vi går på gaden under Pride, er det ikke alene en fejring, men også et opråb”

Hvornår deltog du første gang i Pride?

“Vi skal tilbage til 2007, hvor jeg lige var blevet 15 år. Jeg vidste ikke så meget andet om det, end at det var et spændende event i København, så det ville jeg gerne opleve. Dengang var jeg et ungt menneske, der gik og rodede en hel masse med min identitet, og hvor jeg skulle være i verden. Jeg kan tydeligt huske den her følelse af, at der var et fællesskab, som gav mening for mig, og hvor jeg følte mig godt tilpas og afslappet. Det var et sted, hvor der var plads til det hele – også det outrerede, som jeg måske ikke oplevede så meget i min hverdag.

Empowerment er et af de første ord, der dukker op hos mig, når jeg tænker tilbage på den eftermiddag. Det gav mig en følelse af at være god nok, som jeg er. Jeg kan ikke huske, om jeg endnu var sprunget ud som biseksuel, eller om jeg gjorde det kort tid efter. Det var jo ikke kun Prides skyld, men det hjalp mig bestemt til at være stolt af min identitet og at fejre den – det skyldes helt sikkert det dér fællesskab, man kommer ind i, hvor ens identitet er noget, man hylder frem for at pakke den væk. Det var et skub i forhold til, at jeg var meget åben omkring min seksualitet allerede som et ungt menneske – netop fordi Pride havde skabt en ramme, hvor det var trygt at sige højt. Det havde en kæmpe betydning for mig.”