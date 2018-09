Arbejde

Min arbejdsfilosofi er ... “arbejd smart. Hvis du kan klare noget på fire timer, er der ingen grund til at bruge 12 timer på det.”

Min arbejdsmoral er ... “intet kommer af sig selv. Man skal lægge tid og hjerte i det, man laver. Hvis man ikke er passioneret, kan man lige så godt droppe det.”

Min drøm som barn var ... “at blive rig.”

Et godt job er ... “et, hvor man føler, man gør en forskel – både for andre og for sig selv. Noget, man er glad for og ser frem til at gøre.”

På arbejde kunne jeg aldrig finde på ... “haha, der er ikke noget, jeg ikke kunne finde på.”

I weekenden ... “skal jeg til Istanbul på fem dages ferie. Jeg har ikke haft ferie i årevis. Min moster har købt en lejlighed der, og jeg skal besøge hende og ellers bare turiste den.”