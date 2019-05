Natalie Madueño: Det bedste råd, jeg har fået, er utrolig simpelt

Arbejde

“er, at jeg hele tiden skal turde kaste mig ud fra timetervippen. Også selvom jeg ikke ved, om der er vand i bassinet. Jeg tror, at man lærer mindst lige så meget af at dumme sig, fejle og skyde forkert, som man gør af at ramme plet – hvis der overhovedet er noget, der hedder det.”

Min arbejdsmoral er ... “høj, hvis jeg selv skal sige det. Jeg skal helst hver dag have en følelse i maven af, at jeg har gjort mit bedste. Uanset hvad det bedste så måtte være den dag.”

Mit drømmejob som barn var ... “at være dyrlæge, biolog og palæontolog, ligesom Ross fra Venner. Jeg var og er stadig lidt af en nørd på nogle punkter.”

Et godt arbejde er ... “når jeg får en følelse af, at mine kollegaer og jeg er i en form for flow, hvor vi nærmest ikke behøver tale om tingene, men forstår hinanden. Det kan jeg blive helt høj af.”