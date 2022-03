Da Michala Kramer flyttede hjemmefra, savnede hun hurtigt sin mors madlavning, som bestod af tarteletter og andre klassiske danske retter. Dog var Michalas madkundskaber ikke noget at råbe hurra for. Kosten bestod primært af nemme salater og pastaretter, og kød var der ikke noget af, da det var for kompliceret at tilberede. Til Michalas store overraskelse mærkede hun hurtigt forskel på kun at spise grønt i stedet for kød: Huden blev pænere, håret blev sundere, og hun havde ikke længere brug for den lur, hun ellers ofte havde taget efter at have spist en stor bøf med bearnaisesauce.

Derfor besluttede hun sig hurtigt for at indføre mere grønt i sin hverdag. Dog syntes hun, at der var mangelfuld inspiration og for mange regler for, hvad man ikke måtte spise. Hun tog derfor sagen i egne hænder og besluttede sig for fem år siden for at starte sin madblog, Micadeli.dk, og sin Instagramprofil @micadeli_, hvor hun har flere end 70.000 følgere – og det bliver nu suppleret med en ny kogebog, Vegansk aftensmad, som udkom 29. marts. Vi har i forbindelse med bogdebuten talt med Michala Kramer om hendes tanker bag at spise vegansk i hverdagen – med plads til at spise fisk, æg og mælkeprodukter, når hun er ude – og fået hendes bedste tip til at få mere grønt ind i hverdagskosten – og så deler hun sin bedste nemme hverdagsopskrift på vegansk aftensmad.