Kærlighed kan være vild og voldsom. En rutsjebanetur, der på sit højeste kilder i maven, men alligevel efterlader dig en smule kvalm. Den kan være lillebitte og skrøbelig. Den kan styrte i grus og i faldet gå i tusind stykker, så du efterfølgende kan få lyst til at udstyre dit hjerte med cykelhjelm og bobleplast. Hvad vi taler om, når vi taler om kærlighed, skrev den amerikanske forfatter Raymond Carver. Hvis ikke den titel allerede var taget, kunne den have været et godt alternativ til navnet på podcasten Hjerteflimmer for voksne. For her bliver der talt om kærlighed fra alle tænkelige leder og kanter anført af vært Sara Bro og hendes makker, parterapeut Jytte Vikkelsøe. Og hvis man går og tror, at man er den eneste, der er blevet fanget på kærlighedens veje og vildveje, så kan man godt tro om igen.

Det viser sig også, da jeg på en Messenger-forbindelse til henholdsvis Aarhus og Skanderborg en fredag aften i februar holder virtuel fredagsbar med to gamle veninder. På et tidspunkt kommer vi til at tale om podcasts – Tanja er meget optaget af Equinox 1985, og Mette siger:

“Jeg har slugt alle afsnit af Hjerteflimmer for voksne og går bare og venter på, at det bliver onsdag, så der kommer et nyt.”

Jeg letter nærmest fra sofaen af begejstring, fordi 1) jeg har også hørt alle afsnit og 2) en uge ude i fremtiden skal jeg interviewe Sara Bro og Jytte Vikkelsøe. Og det siger altså noget om båndbredden, rummeligheden og inklusiviteten i Hjerteflimmer for voksne, at både Mette og jeg elsker den. Godt nok har vi fulgtes ad hele vores barndom, teenageår og tidlige 20’ere, men de seneste 15 år har vi ikke umiddelbart haft samme referenceramme: Mette er bankansat, bor i hus i Skanderborg med et skønt sæt tvillinger og manden, hun har været sammen med i 16 år. Jeg bor i lejlighed i København, arbejder som freelance journalist og har ikke haft den store succes med længerevarende forhold de seneste 10 år. Og alligevel sidder vi den fredag aften i februar og kan næsten ikke stoppe med at tale om, hvorfor Hjerteflimmer for voksne er helt genialt.