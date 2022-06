Pelle Peter Jencel: Det må du ikke gå glip af på Bornholm

"Hvis du virkelig skal ud at mærke Bornholm, så skal du ud i landsbyer som Snogebæk, Gudhjem, Svaneke og Allinge. Det kan næsten ikke gå galt – der er så mange små og charmerende steder. Et andet vindertip er at købe eller forberede sit måltid hjemmefra og så tage det med ud på nogle klipper, i en skov eller på stranden. Picnic-gamet er for vildt, fordi der er så meget smuk natur. Og uanset om du spiser en avocadomad eller en burger, så smager den altså bedre på et blødt tæppe, omgivet af den uendelige bornholmske natur."

Hvad er det bedste måltid, du nogensinde har spist på Bornholm?

"Det er jo lidt snyd, for jeg har jo holdt jul på Bornholm, så ... min mormors julemiddag. Men hvis jeg skulle vælge noget, der var mere tilgængeligt for alle, har jeg haft nogle ret vilde oplevelser med venner og familie på Kadeau. For mig afhænger store madoplevelser også af omstændigheder, der spiller. Og på Kadeau er der både en stemning, en udsigt, en betjening, noget vin og en natur, der gør, at du bliver blæst helt bagover. Det hele går op i en højere enhed, når du inden desserten bliver opfordret til lige at gå de 50 meter ned på stranden og tage en dukkert i solnedgangen. Og så er maden i verdensklasse."

Flere yndlingsrestauranter

"... er Nordlandet, som både er restaurant, bar og hotel. Jeg er kommet der med både min kone og mine venner og synes bare, de er vildt ambitiøse og laver sindssygt god mad. Og så ligger det ud til vandet, så du har bare en vanvittigt smuk udsigt, uanset om du er der om vinteren, hvor bølgerne bliver kastet på klipperne, eller på en stille sommeraften, hvor udsigten ligner en Disney-film. Gæsten er også en favorit. Her er det lidt mere kaotisk og løssluppent, med vin og øl og koncert hver aften med navne som The Minds of 99, Mø og Kesi."