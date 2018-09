Uddrag af redaktørernes kommentarer

Hvorfor har I bedt Pernille Teisbæk om at lave en dagbog fra modeugen?

Mads: “Fordi det giver et indblik i en verden, der kun synes at vokse sig større, men som for mange virker lidt gådefuld. For eksempel spurgte min mor mig forleden, hvad en blogger egentlig er. Målet med det her essay har været at afmystificere de spørgsmål, mange har til hele influencerverdenen.”

Anne: “Pernille Teisbæks dagbog siger meget om, hvordan modebranchen foregår i dag, hvor PR synes altafgørende. Branding har altid været en stor del af modeverdenen, men med influencerne er der opstået en anderledes og mere konstant form for PR.”

På hvilken måde er den anderledes?

Mads: “Den måde, Pernille Teisbæk helt eksplicit beskriver, hvordan Social Zoo har fået fløjet gæster til København i samarbejde med Ganni, er meget langt fra, hvordan tingene fungerede i gamle dage. Dengang blev der sikkert også lavet alle mulige aftaler, men så foregik det mere i skjul. Influencerverdenen har skabt en større gennemsigtighed, hvad angår sponsoraftaler, hvor det er blevet mere acceptabelt, at Mercedes Benz har betalt for at få omtale gennem Pernille Teisbæk.”