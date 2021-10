Petra Nagel sidder hos en frisør i USA, hvor en amerikansk kvinde er i gang med at afblege hendes hår. Det gør så ondt, at det mest af alt føles som om, at alt håret er ved at falde ud af hovedet på hende. Men afbleges skal det – for sådan ser alle Petras veninder også ud. Og hun vil for alt i verden ikke stikke ud – koste, hvad det vil.

Episoden hos den amerikanske frisør fandt sted i 2011, da Petra Nagel var i slutningen af tyverne. Indtil hun var 30 år, fungerede hendes mørke, krøllede hår mest af alt som en prygelknabe, som hun tæskede løs på med afblegninger og glohede glattejern i forsøget på at komme til at ligne alle de andre piger, hun kendte.

Og det er bare en af de mange ting, som Petra Nagel i løbet af sit liv har gjort i forsøget på at dulme sine usikkerheder omkring sit udseende. Det beskriver hun i sin nye bog, Ting, jeg har lært, da det var for sent, som netop er landet på hylderne hos landets boghandlere.

Petra Nagel har tidligere medvirket i DR-programmerne Petra elsker sig selv, Petra dater hele verden og Petra får en baby, hvor hun selv – og hendes usikkerheder – har været hovedfokusset. I marts 2020 besluttede hun sig for, at det igen var tid til at dykke ned i sine tanker om sig selv og sin krop – og det er blevet til den nye bog, der beskrives som 'en feltguide til voksenlivet'.

Vi har talt med Petra Nagel om hendes debut som forfatter og fået hendes 3 bedste råd til sit 20-årige jeg.