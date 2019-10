Det største, jeg har opnået ... “var, da jeg fødte min søn efter en rimeligt lang og strid fødsel. Og så var det en kæmpe cadeau at modtage en Zulu Award for mit program om krop og selvværd.”

Jeg bliver nervøs over ... “at skulle være vært på et nyt program, men hvis det går helt ad helvedes til, har jeg Jes Dorph ved min side, der med sine 1.000 år på bagen er der til at gribe mig.”

Jeg fortryder, at ... “jeg har fået en masse tatoveringer på armene. De fylder for meget og betyder slet ikke nok for mig.”

Mine tanker om kærlighed ... “er, at en verden uden ikke er til at leve i.”

Jeg griner altid af ... “Asbjørn og Casper Christensen.”

Jeg vil helst rejse til ... “Australien. Asbjørn og jeg har aftalt, at vi en dag skal køre landet rundt i en autocamper fyldt med vores børn og fede oplevelser. Men altså i disse klimatider er det jo næsten pinligt at sige, at man skal flyve et sted hen, så en tur rundt i Europa ville også kunne gøre det.”