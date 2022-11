“Jeg har altid haft en stor interesse for high-end brands, men som studerende havde jeg ikke pengene til at købe de dyre brands fra nye. I stedet opdagede jeg, at jeg kunne spare en del penge ved at købe vintage, hvorfor min interesse for vintagemarkedet voksede.”

“Jeg kan bruge flere timer på online vintagemekkaet Vestaire Collective. Men jeg elsker også at gå på opdagelse i Københavns hyggelige, små vintagebutikker, især hos Bakkekildecph. Her kan du finde særlige smykker fra high-end brands til en fair pris. Hvis jeg skal købe et ur secondhand, handler jeg primært hos Klarlund Pre-loved, fordi jeg vil være sikker på, at uret er originalt.

Jeg har også købt mange smykker i Sydfrankrig: I Cannes og Nice har jeg fundet unikke smykker på de lokale markeder, der findes overalt i området.”