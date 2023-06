Pil: "Det er en kæmpe personlig drøm, jeg har haft, lige siden jeg så Duné spille på Roskilde Festival"

Hvad betyder det for dig, at du skal optræde på Roskilde Festival?

“Det er en kæmpe personlig drøm, jeg har haft, lige siden jeg så Duné spille på Roskilde Festival på scenen, Pavillon Junior, tilbage i 2006. Der var jeg 16 år. Og jeg så Mattias Kolstrup løbe rundt og eje den scene, som om han boede på den, og så tænkte jeg bare: ‘Dét dér. Det vil jeg også.’. Hvert år siden jeg for alvor selv begyndte at blive ambitiøs med musikken, har jeg håbet, at jeg selv skulle spille, og jeg fik til sidst indtrykket af, at det var nærmest umuligt at blive booket. Men så skete det. Det bliver en kæmpe forløsning, og jeg ved, jeg kommer til at blive meget rørt, når jeg skal stå på den scene.”

Hvad glæder du dig allermest til ved at optræde på Roskilde Festival?

“Jeg glæder mig så meget til at komme ud på scenen og se publikum. Det giver mig et kæmpe sug i maven, når jeg kommer ud og ser folks forventningsfulde ansigter. Det virker lidt som om, at vi har et meget vigtigt job to do, og at vi er sammen om det – os i bandet og publikum. Sanserne skærpes totalt, og så er der bare fuld fokus i koncertens varighed. Det går så hurtigt, men jeg har lovet mig selv at nyde det. Udover det så glæder jeg mig også virkelig meget til, at vi skal synge sammen. Det gør vi næsten altid, når vi spiller live. Synger fællessang med publikum. Det er en kæmpe fællesskabsfølelse.”

Har du en speciel rutine inden showstart?

“Vi varmer stemmerne op – Marie, Johanna (som synger kor) og jeg. Vi har sådan nogle vejrtrækningsøvelser, som udvider vores synge-kapacitet, og det gør en kæmpe forskel. Det var noget jeg begyndte på, da de to kom med i bandet sidste år. Ellers har jeg nemlig aldrig varmet op. Det er også en rigtig god måde at zone ind, og det hjælper mig med at fokusere.”

“Jeg kan også godt lide at vente med at tage mit scenetøj på indtil allersidst – det giver mig en følelse af at tage en uniform på, og så er jeg helt klar til at gå ind på scenen få minutter efter. Når vi allesammen står lige bag scenen fem minutter inden koncerten, så stiller vi os i en rundkreds med armene om hinanden, og så laver vi ‘fællessnav’, haha. Det lyder mega underligt – det ved jeg godt – men det er ikke så klamt, som det lyder. Vi rækker bare tunge af hinanden og ryster hovedet og siger ‘aaaaaaaaaah’. Det er dejligt, fjollet og uhøjtideligt. Man kan se det i starten af denne video, så giver det måske bedre mening."