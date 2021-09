“Popkulturen lever et liv, der fortæller os noget om os selv. Det er det, der gør den så interessant”

Arme og ord flyver rundt i rummet, når Lucia Odoom og Eva Eistrup snakker. Det samme gør et hav af musik-, litteratur- og tv-referencer. Det ene sekund er de i gang med en snak om 90’ernes tv dinners foran Mr. Bean, i det næste om kapitalismens indflydelse på kvindeligt forbrug. For det nye værtspar i podcasten Politikens Poptillæg tager popkultur alvorligt. Både når de som i dag mødes på caféen Les Voyages i Indre By i København for at snakke om Poptillægget version 2.0 med undertegnede, og når de ugentligt sidder i studiet og nørder popkultur med et skiftende panel af popkultur-eksperter.

“Det lyder måske banalt, men det er faktisk få steder, man kan gøre det. Der er mange, som stadigvæk ikke tager popkultur helt alvorligt. Eller hvor der i hvert fald ikke er en særligt klog tilgang til popkulturen. I Poptillægget tager vi de dagligdags popkulturelle ting, som vi alle sammen beskæftiger os med, fuldstændigt alvorligt som kulturelle produkter. Præmissen er, at intet er finere eller mere rigtigt end andet,” siger Eva Eistrup og peger som eksempel på, hvordan tidens dating-programmer giver et unikt sociologisk indblik i kønsroller og kærlighedsliv.

Hendes medvært, Lucia Odoom, supplerer:

“Tag den nye sæson af Paradise Hotel. Igennem reality-formatet får jeg indblik i, hvordan unge menneskers snak om sex er under forandring. Under et mexicansk poolparty kan man pludselig høre de her 20-årige deltagere tale om positioner, grænser og samtykke. Snakke, der havde været helt uhørte i programmet for syv år siden. Den slags kan jeg gå ind i Poptillægget og snakke om, men der ville nok blive set lidt skævt til mig, hvis jeg lige namedroppede Paradise til en fernisering for noget samtidskunst.”

Genopstandelsen

Poptillægget blev ellers erklæret dødt i sommeren 2020 af dets stifter, Lucia Odoom. En konsekvens af den følelse af ensomhed og vrede, der blussede op sidste sommer i den velrenommerede journalist og anmelder. For mens millioner af demonstranter gik på gaderne for at sige fra over for strukturel racisme i forbindelse med George Floyds død, herskede der fuldstændig stilhed på redaktionerne i JP/Politikens Hus, hvor hun arbejder til daglig. Hendes kollegaer stod ikke ligefrem i kø for at skrive om Black Lives Matter. Derfor omdøbte hun sin årelange podcast til Politikens Protesttillæg, hvor hun i fem afsnit råbte mediebranchen op for dens mangel på minoritetsetniske danskere blandt kilder såvel som ansatte. Derefter sprængte hun med egne ord bomben og nedlagde sin podcast. On air vel at mærke.

“Det var ekstremt intenst og grænseoverskridende for mig at lave Protesttillægget. Det var svært både at være vred på sit arbejde og skulle passe det imens. Jeg stod med følelsen af et vendepunkt og kunne bare mærke, at jeg hverken kunne eller skulle gå tilbage til at hyggesnakke om en Netflix-serie igen,” forklarer Lucia om sin beslutning, der medførte stor ærgrelse både på direktionsgangen i Politikens Hus og blandt de tusindvis af lyttere, der siden 2016 har hørt med, når Lucia med skiftende ekspertpaneler er gået i dybden med alt fra Skam, månen, selvudvikling og Hedi Slimane til klassisk musik, Gift ved første blik og Lana Del Rey.

“Men da jeg så lukkede programmet, kunne jeg hurtigt mærke, at jeg savnede et rum, hvor der var plads til de samtaler, der kom i efterskælvet af Black Lives Matter. En podcast med plads til samtaler og til mennesker. Hvor man ikke skal have svar på det hele. Jo mere jeg prøvede at udvikle nye formater, desto klarere blev det for mig, at den måde, Poptillægget rummer både de svære politiske samtaler og snakken om den nyeste tv-serie på, skaber et helt særligt spændingsfelt, hvor der er plads til tvivl og til pludselige åbenbaringer. Men jeg vidste, at hvis jeg skulle lave det igen, skulle jeg ikke stå alene. Det skulle være sammen med i hvert fald en anden vært, og her var Eva den første, jeg tænkte på. Dels fordi vi har haft nogle fede samtaler gennem tiden, når Eva har været gæst i Poptillægget, dels fordi jeg vidste, at der brænder en ild i Eva,” forklarer Lucia.

Og den er ikke svær at få øje på. Den der ild, der brænder i både Eva og Lucia, når de begejstret snakker om popkulturens mange facetter. Ellers ligner de faktisk ikke hinanden særligt meget – hverken af udseende eller på papiret, hvilket de grinende bemærker, at de fleste andre podcastpar ofte gør. Der er cirka fem år og en del højdecentimeter imellem de to. Lucia er gift, drikker sin kaffe sort og kommer små 30 minutter for sent til interviewet, fordi hun har glemt at blive coronatestet. Eva er mor og single, blev testet aftenen før og er kommet i så god tid til caféen, at hun allerede har nået at bestille og drikke sin første cappuccino inden vores aftale. Og mens Lucia, der har faglige rødder i musikjournalistikken og DR, de seneste par år har været fastansat på Politiken, drømmer Eva, der er uddannet idehistoriker og har rødder i forlagsbranchen, om at blive ansat på en kontrakt.