Hvad var den største udfordring i skabelsen af kollektionen?

“Denne sæson var unik, fordi den blev designet under lockdown, og jeg rejste mellem Irland og vores kontor i Korea på det tidspunkt. Der var nogle unikke udfordringer involveret, idet teamet en stor del af tiden ikke kunne samles eller mødes fysisk med nogen fra & Other Stories-teamet for at arbejde på de forskellige design. Jeg tror, at jeg af samme grund var meget inspireret af, hvad jeg gerne ville have på, når lockdown sluttede, og vi kunne rejse og se vores venner igen.”

Hvad er dit eget yndlings-item fra kollektionen?

“Det er svært at vælge, jeg vil have det hele på. Jeg er virkelig spændt på at gå med 'suit-shortsene', jeg elsker den cropped jakke parret med shortsene – det er et fint samspil mellem et maskulint look med feminine elementer. Jeg ville elske at have det outfit på, når jeg er ude og opleve byen.”

Rejina Pyo x & Other Stories lander i butikkerne og online på Stories.com 13. april.