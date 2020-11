Ritt Bjerregaard: “Der er intet i mit liv, jeg fortryder"

Det ligger ellers lige for. Hvis der er noget, Ritt Bjerregaard, toppolitiker, tidligere minister, EU-kommissær og overborgmester, ville ønske, hun havde vidst, må det være noget fra hendes politiske liv. En erkendelse eller en indsigt, der ville have givet hende et fastere greb om magten. Eller måske bare et mere gnidningsfrit ridt gennem politiske stormvejr, skandaler og succeser. Men det er ikke det, Ritt Bjerregaard vil tale om. Vi skal langt væk fra Christiansborgs snoede gange og langt væk fra Kommissionens kantede hovedsæde af glas og stål. Vi skal ud på landet. Til en plantage på Sjælland og et lille, sirligt bed af rødbeder i snorlige rækker. For det er her, der sker noget, som senere i Ritt Bjerregaards liv vil få hende til at vende sig om og se sig tilbage. Og til at tænke, at det ville hun ønske, at hun havde vidst.

Hun tager imod i Kartoffelrækkerne på Østerbro. Det grå hår er sat op i den karakteristiske stramme knold i nakken. Ansigtet er blevet ældre, og de fine linjer flere. Men øjnene er klare, og det underfundige, let ironiske smil er fortsat intakt. Ritt Bjerregaard er smuk. Og skarp.

“Det er et gammelt skomagerhjem”, siger hun og peger på et sortmalet butiksskilt skåret i træ, som hun og hendes mand, historiker Søren Mørch, har reddet op fra husets kælder og hængt op i entréen.

Som et nik til det gamle københavnske arbejderkvarter, der i dag for længst har sagt farvel til dets oprindelige beboere og i stedet huser repræsentanter fra hovedstadens intellektuelle og kreative klasse. Overlæger, arkitekter og toppolitikere.

“Vi tror, at han har haft værksted her,” siger hun og viser indenfor i en lille stue. I dag er skomagerens værksted indrettet med lyse Børge Mogensen-møbler. Væggene er malet okkerrøde og prydet af enkelte indrammede og signerede værker. Der er bøger i reolen og få udvalgte genstande i vindueskarmen.

Husets forvandling er på mange måder et billede på Ritt Bjerregaards egen opstigning. Fra en opvækst i et arbejderhjem på Vesterbro hos en far, som var glødende kommunist, og en mor, som passede hus og børn, og til en position i de danske historiebøger. Som en af dansk politiks mest fremtrædende skikkelser i nyere tid. En af landets første kvindelige ministre. Bare 32 år gammel var hun, da hun i 1973 første gang satte sig til rette på taburetten.

“Der var intet i min opvækst, der pegede på, at jeg skulle på gymnasiet, uddanne mig og få den karriere, jeg fik,” siger hun. “Intet overhovedet.”

Det er også derfor, det ligger så lige for. Der må have været koder, hun gerne ville have kendt til? Kneb, tricks og genveje, der kunne have gjort hende bedre i stand til at dukke sig for de slag, hun fik som ung kvindelig toppolitiker i en verden, hvor gamle mænd stadig var vant til at regere alene?

Men sådan har hun det ikke.

“Der er sådan set ikke noget i mit politiske liv, hvor jeg tænker, bare jeg dog havde vidst det. For jeg vidste nok. Og jeg vidste også, at hvis jeg skulle have et politisk liv, var der ingen vej udenom. Så måtte jeg kæmpe de kampe og tage de slag. Der findes ikke kneb eller genveje til en mere gnidningsfri vej gennem en politisk karriere. Man er nødt til at stå der og tage knubsene. Og det gælder i øvrigt ikke kun i det professionelle liv, men også i det private,” siger hun.

“Den erkendelse, jeg vil fortælle om, handler ikke om politik. Den handler om min mor.”