Rosemarie Mosbæk: “Nogle gange bliver jeg træt af at være i mit eget hoved”

Rosemarie Mosbæk flytter lidt rundt på sukkerposen til sin filterkaffe, mens hun tager tilløb til at svare. Hun kigger ud på Enghave Plads på Vesterbro i København for at samle tankerne. Det kan være nødvendigt, når man har mange af dem. Og som en kontrast til det indre mylder af tanker kommer ordene helt langsomt og velovervejet ud: “Det er svært. For det er et meget voksent spørgsmål, som handler om at kigge tilbage på sit liv. Og der er jeg ikke rigtigt endnu.”

Selvom den 23-årige skuespillerinde finder spørgsmålet om, hvad hun ville ønske, hun havde vidst, meget modent, er der alligevel én ting, hun tænker på. En ting, der harmonerer ganske fint med denne her tid på året, hvor dagene bliver mørkere, og mange af os bliver ramt af en snert af melankoli: “Jeg ville godt have vidst, at man ikke altid behøver at sige: ‘Hvad nu hvis’. At man ikke behøver at bekymre sig så meget. Det kunne jeg godt have undladt, når jeg kigger tilbage. Der er meget få af de bekymringer, jeg har haft, som nogensinde har udspillet sig. Så nogle af de tanker kunne jeg godt have været foruden.”