“Dagens hovednavn er også dagens must hear and see: Robyn. I år kan Robyn fejre 40-års fødselsdag, men kigger man på hende ved man, at alder kun er et tal.

Hvis man vil gå på opdagelse på de mindre scener, vil jeg anbefale Sophie. Jeg har fulgt hende længe, og det er ikke kun hendes nummer Lemonade, jeg der er værd at glæde sig til, men også hendes kostumer.”

Oplev Robyn på Orange Scene klokken 01.00 (natten til lørdag)