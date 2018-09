Hvordan ved man, om man har valgt den rette uddannelse?

“Et rigtig godt pejlemærke er om du er glad, når du vågner om morgenen. Du skal desuden gerne have en generel interesse for emnet, hvor du også ville læse om stoffet, selvom du ikke gik på studiet. Der er dog flere pejlemærker, og de er forskellige for alle. Nogle kan mærke det ved, at de glemmer tid og sted, når de taler om deres studie. For andre er det mere en følelse, og igen er der nogle, som kan mærke det ved, at de sover godt og trygt om natten. Når mikset af udfordringer, kompetencer og motivation mødes i den gode tilstand af flow. Her går det hele op i en højere enhed.

Derudover er det en god idé at se på mængden af fag, der interesserer dig. Glæder du dig til at løse opgaverne? Ser du frem til projekterne? Er der nogle af tingene, som du har nemt ved at huske? Er du spændt på forelæsningerne?”