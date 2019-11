Sabine Poupinel: “Moden er blevet mere mainstream og kedelig”

Du har beskæftiget dig med mode i et halvt århundrede, hvordan har branchen ændret dig, fra du startede til i dag?

“Med fare for at lyde som en sur gammel kælling vil jeg sige, at moden generelt er blevet mere mainstream og kedelig. Der er kommet langt flere kæder på markedet, hvilket har resulteret i, at billigt tøj er eksploderet. Designerne er pressede og sidder mere foran deres computere end med tøjet i hånden. Det er altså sjældent, at der kommer noget inspirerende fra folk, der er pressede. Derfor er det rigtigt interessant at se, hvordan vintagebølgen vokser. Jeg tror ikke, at det kun skyldes den mere bæredygtige bevidsthed, men også at vintagetøj ofte er sjovere, flottere og mere forskelligt end det nærmest helt ens stangtøj, der hænger i butikskæderne. En anden ting er, at jeg oplever en form or butiksdød. Det kommer formentlig fra to ting: den voksende nethandel og de skyhøje kvadratmeterpriser i København. For at okke folk ned i butikken kræver det, at vi strammer ballerne for at komme med noget, der er fedt. Det må ikke være kedeligt. Og at holde en biks kørende uden, at kunderne keder sig for meget, kræver årvågenhed.”