“Jeg vidste det ikke på det tidspunkt, men det endte med at blive de første tekster til bogen. Det var nogle helt simple registreringer af, hvordan jeg havde det – bare for at se, om jeg kunne flytte en lille smule af mit tankemylder ned på telefonen. Det var alt, jeg kunne mønstre dengang: Jeg havde slet ikke overskud til at tænke på, om det på et tidspunkt kunne blive til et produkt. Men efter noget tid opdagede jeg, at jeg havde skrevet 30-35 sider, og så fortsatte jeg bare med at skrive,” siger Sidsel Ana Welden.

Bogen er ikke en gengivelse af Sidsel Ana Weldens eget liv, men trækker på elementer fra det. Særligt følelsen af at være lammet af sin sygdom, mens resten af verden omkring én kører videre på højtryk. Sidsels første møde med psykiatrien var i gymnasiet, hvor hun var i behandling for anoreksi – og hun husker tydeligt følelsen af at være sat af toget på en mellemstation, mens hendes omgangskreds kørte hastigt videre.

“Alle mine venner rejste rundt i Asien og var på højskole, mens jeg sad dag ud og dag ind på en grå sofa på Gentofte Hospital og skulle spise måltider på fastlagte klokkeslæt. Jeg sad med en følelse af at falde fuldstændig uden for samfundet og at være en byrde, fordi jeg var på kontanthjælp og modtog psykiatrisk hjælp. Jeg følte en enormt stor skam over ikke at være produktiv,” siger hun.