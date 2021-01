Er blandt andet kendt for sit arbejde på Bird Box (2018), Serena (2014) og The Night Manager (2016).

Det var tilbage i 2017, at Signe Sejlund første gang hørte om en kommende HBO-serie ved navn The Undoing. På daværende tidspunkt var hun kostumedesigner på Netflix-hittet Bird Box, og filmens instruktør, Susanne Bier, var netop blevet tilbudt projektet. Allerede dengang talte de to om et muligt samarbejde, og idéen lå og ulmede, indtil Signe Sejlund et stykke tid efter fik et opkald fra den danske stjerneinstruktør.

“Da jeg fik tilbudt jobbet, sagde jeg ja med det samme. Seriens univers ligger lige til højrebenet for mig: Jeg føler mig virkelig på hjemmebane i den dér lækre og lidt tidløse stil,” siger Signe Sejlund.

Da The Undoing endelig rullede over HBO-seernes skærme i efteråret, var det ikke kun seriens dragende plot om et brutalt mord blandt øverste samfundslag i New York, men også karakterernes karakteristiske garderober, som trak overskrifter i medier verden over – særligt med fokus på hovedpersonen Grace Fraser spillet af Nicole Kidman, som vandrer New Yorks gader tynde i sine lange rober i mørke juvel-nuancer.