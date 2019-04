Søskendeparret Kalle og Rita deler alt fra dårlige dage til store forelskelser

Rita: “Sådan har jeg det også. Kalle er min bedste ven. Og jeg tror bare, at der altid vil være en forskel – lige meget hvor gode venner jeg er med mine andre venner, vil Kalle altid overgå dem, fordi vi er familie. Han har altid været der – og har altid været der for mig. Jeg siger også mere til ham, end jeg siger til mine andre venner. For det første ved han alt om mig, fordi vi er så meget sammen, og han har totalt indblik i alt, hvad jeg laver, og for det andet har jeg ikke noget at bevise over for ham, så jeg ringer også, hvis jeg er ked af det og ikke lige er den bedste udgave af mig selv. Men han er også den, jeg har det sjovest med.”

Kalle: “Vi kan fandeme have nogle grineture. Og være nogle kæmpe divaer sammen og drive vores omgivelser til vanvid. Så sent som i går gearede vi hinanden helt op, sloges og teede os som to divaer, og vores mormor kunne til sidst ikke klare det mere!”