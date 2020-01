Stine Goya: “Det er en gemt perle midt på Vesterbro, som har noget helt specielt over sig”

Hvilke butikker vender du altid tilbage til?

“Når det kommer til tøj, synes jeg, at Holly Golightlys univers er ret inspirerende. De er gode til at fokusere på nicheprægede brands, som er anderledes og som man ikke støder på i andre butikker. Det er altid en oplevelse at træde ind i butikken på Borgergade, som er indrettet med unikke og skæve vintagefund, der komplimenterer det farverige udvalg af tøj, de har hængende i butikken.

Derudover er det ingen hemmelighed, at jeg har en stor svaghed for indretning. Jeg smutter derfor ofte forbi et par interiørbutikker, når jeg er på tur i København. Jeg kan for eksempel godt lide at besøge Hay, og det er sjældent, at jeg går tomhændet derfra. Jeg elsker at shoppe løs i små nips til hjemmet og så elsker jeg farver, og her synes jeg, at Hays design er spot on. En anden god interiørbutik er Fil de Fer, som er en lille oase af vintage med alt fra lamper til borde og små fine vaser.”