Siden 2006 har Stine Goya klædt farveglade mennesker på med kreationer fra sit legesyge og kreative univers. Den danske designer har netop præsenteret sin AW22-kollektion under Københavns modeuge, som ifølge designeren selv er inspireret af kunstneren Olafur Eliassons installationsværk Life, der inviterer tilskuerne til at gå på opdagelse i sameksistensen mellem civilisation og natur.

Den nye kollektion er i ægte Stine Goya-ånd spækket med farver, og særligt neongul, græsgrøn, bleg orange og nuancer af lyserød og lilla gør sig bemærket – tilsat enkelte drys og sølv og pailletter.

I anledning af modeugen har vi talt med Stine Goya om hendes egne favoritter fra kollektionen, bæredygtighed anno 2022, den nye sæsons vigtigste tendenser og hendes bedste råd til at få mere farve ind i garderoben.

Hvad er i dine øjne Stine Goyas DNA?

"Stine Goya er et univers af farver, som er født og har rødder i glæden for kreativitet og selvsikker individualisme. Det er grundlaget for vores brand-DNA, og vi vil gerne sprede vores budskab omkring glæde verden over. Jeg tror ikke på, at der er en Stine Goya-arketype og håber, at vores tøj appellerer til mange forskellige personer. Jeg ønsker, at mine kunder og følgere føler sig som dem selv. Ikke en bedre version, bare dem selv. Mode, i min optik, handler grundlæggende om at udforske dig selv – hvilke farver, pasformer og styles du kan lide – fri for fordømmelse. Mine kollektioner er ikke afhængige af trends, og jeg har i højere og højere grad indset, at de ikke behøver at være kønsspecifikke, hvilket har været så empowering og befriende. Jeg designer efter, hvad der føles rigtigt. At være komfortabel og endnu vigtigere selvsikker i at udtrykke, hvad der driver mig."

Hvilke items fra kollektionen er dine personlige favoritter?

"En af mine favoritter er Annalisa, en A-line babydoll-kjole lavet af dobbeltlagret organza med et håndmalet print, som resulterer i en forvrænget blomster-effekt. En ny teknik er brugt på fluffy, printede strik-items såsom Vega-cardiganen, som kombinerer to af vores ikoniske signaturer: strik og print. Et andet nyt item, som jeg elsker, er Nika-jakken, som er en mere teknisk overtøjsstyle lavet af nylon i karakteristiske Stine Goya-farver. Og sidst er der vores bionedbrydelige jakke Desiree, som er et fantastisk statement piece, der reflekterer hele kollektionens stemning perfekt."