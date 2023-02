Stine Goya: Om aldersforskel i parforholdet

"Jeg er 43 år, og min mand er 58 år. Jeg bliver ofte stillet spørgsmålet om hvilke tanker, jeg har gjort mig omkring vores aldersforskel – og jeg må ærligt erkende, at jeg altid er lidt på bar bund i forhold til, hvad jeg skal svare. Sandheden er nemlig, at jeg slet ikke tænker over vores aldersforskel. Måske også fordi vi er så heldige begge at være sunde og raske, så den fysiske forskel betyder ikke noget. Der er jo også sket en udvikling i generationerne, der ikke på samme måde, som tidligere, er adskilt af alder."

"Forskellen mellem generationer udviskes mere og mere – det er anderledes at være 40, 50 eller 60 år i dag kontra for 10-15 år siden. Udover det, så er jeg faktisk vokset op med forældre, der også har en del år mellem sig, så jeg er vant til idéen om et forhold med aldersforskel. I bund og grund er vi nok bare gode til at udnytte denne aldersforskel ved at kombinere Thomas' lidt længere livserfaring og min egen, til tider, mere ligefremme tilgang til livet."

"Jeg tror, at hele konceptet omkring, hvad 'der er passende for bestemte aldersgrupper' er meget kultur- og samfundsbestemt. Der er selvfølgelig visse adfærdsmønstre, der går igen for bestemte aldersgrupper – f.eks. at tage en uddannelse, starte sit første job, blive gift mm. – men det handler vel bare om at følge sit eget tempo og sin egen rytme og gøre, hvad der føles rigtigt uanset alder."

"Jeg synes, der er en klar tendens lige nu, der dikterer, at man skal være for evig ung, men jeg synes, at vi alle burde se det at ældes som en smuk ting. Jeg føler mig meget mere selvsikker og har en større ro indeni – som jeg f.eks. ikke havde, da jeg var i midt 20’erne. Vi bliver vel egentlig bare mere modige og tør være os selv i takt med, at vi bliver ældre, og det synes jeg er en utrolig befriende proces. Jo ældre jeg bliver, desto mere ro kommer der omkring hele alderskonceptet."