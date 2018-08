Frederik Bille Brahe er vokset op i det, han selv kalder det bedre borgerskab lidt nord for København med en far, der er læge og af adelig afstamning, og en mor, der er sygeplejerske og ud af en præstefamilie. Hans storesøster er guldsmed Sophie Bille Brahe.

Det var et hjem, hvor der blev opfordret til nysgerrighed og kreativitet, til at lave mad og lege med ler. Som barn i 80’erne og start-90’erne var der stadig fuld skrue på 70’er-pædagogikken og velfærdssamfundet, særligt på Bernadotteskolen i Hellerup, hvor Frederik gik – her sloges og mobbede man ikke, man talte om tingene og var venner med sine lærere. Frederik hang ud på biblioteket i Gentofte og lyttede til lydbøger med Bjarne Reuter, og da de var hørt op, var det Martin Andersen Nexø, Johannes V. Jensen og Herman Bang, der strømmede ud af høretelefonerne. Som et følsomt barn var det en verden, der passede Frederik godt. Lige indtil virkeligheden bankede på efter 10. klasse, og gymnasiet ventede. Ikke egnet, lød dommen.

“Kan du huske den der terning, hvor man skulle få alle siderne til at passe sammen i farverne? Og det føltes som en umulig opgave – sådan var al skole for mig. Jeg formåede at komme igennem hele min folkeskole uden nogensinde at tilegne mig de kompetencer, det kræver at komme videre i systemet. Det var lidt et chok, for hvad skulle jeg så? Det var ikke, fordi jeg var dum, de kompetencer, jeg rummede, blev bare ikke brugt,” forklarer han.

Som 15-årig stod Frederik i sin første, men langtfra sidste, eksistentielle krise. Hellerupdrengen kom på Den Fri Ungdoms- uddannelse på Nørrebro sammen med hardcore autonome og indvandrerdrenge, der fremviste stiksår i frikvartererne. Han arbejdede på forskellige restauranter – den slags, der havde en skotsk kok ved navn Stewart, som drak madlavningsvin i litermålene fra morgenstunden af. Og det eneste, Frederik gerne ville, var at være som sine venner. Så det lykkedes ham med al overtalelsesevne i verden at komme ind på et toårigt studenterkursus, der stort set var en komprimeret udgave af det gymnasium, som han ikke var egnet til. Igen var det ikke hans intellekt, der fejlede noget, men hans fokus, og i stedet for at smage på ungdommen oplevede Frederik igen, hvor tungt livet kan være – selvom han med nød og næppe fik klaret sig igennem et fuldt pensum og kom ud på den anden side med et eksamensbevis.

“Efter tre år var jeg ikke kommet længere med, hvad fuck det var, jeg ville. Skole havde igen været et kæmpe nederlag, jeg var opvasker og lavede lortemad. Jeg følte mig som en taber,” fortæller Frederik og kigger ud under den blå bøllehat, hvor man kan skimte noget af det skulderlange hår, hvis spidser er pakket væk under et halstørklæde. En hvid T-shirt stikker frem i halsen under en blå strik, som han gang på gang skubber ærmerne op på, imens han taler, sådan at tilfældigt placerede tatoveringer dukker frem – ‘min ven’ står der med blåt blæk på venstre overarm.

Det er på mange måder det, der har formet Frederik Bille Brahes liv: At kaste sig ud i ting, fejle, rejse sig, gøre det igen. Og altid vende tilbage til maden, selvom det føltes som at være i et dårligt forhold, hvor den ene part er stormende forelsket, imens den anden er lunken og ikke helt overbevist.