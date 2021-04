Strikdesigner Sophia Khaled: “Mine design er en slags dagbog”

Hvorfor har du kastet din kærlighed på strik?

“Jeg elsker, at det er noget, jeg kan gøre alle vegne, og at det er et ret enkelt håndværk, som ikke kræver alle mulige store maskiner: Det er en meditativ proces for mig. Jeg har altid været meget optaget af motiver, så da jeg fandt ud af, hvordan man kan inkludere dem i sin strik, var det, som om brikkerne faldt på plads for mig. Jeg lærte at strikke for to år siden ved hjælp af nogle YouTube-videoer, og faktisk er jeg ikke særligt teknisk dygtig – men det giver mine design et præg af barnlighed og naivitet, som spiller ret godt op imod den melankoli og det mørke, der ligger i fortællingerne bag. Den dualitet er blevet en fast del af min æstetik, som jeg er ret vild med.”

Hvad er det vigtigste, du lærte i 2020?

“Jeg har aldrig rigtigt følt, at jeg passede ind på Designskolen. Under den første lockdown fik jeg endelig mulighed for at fordybe mig i, hvordan jeg arbejder bedst. På skolen arbejder man oftest med lineær designproces, hvor man skal kunne argumentere for hvert eneste valg, man har truffet. Mit univers er i langt højere grad båret af lysten til at fortælle historier: For eksempel har jeg lavet en trøje med en hund, der er ude i rummet, fordi jeg følte mig ensom og kunne relatere til rumhunden Laika. 2020 har vist mig, at jeg arbejder bedst, når jeg arbejder intuitivt – mine design er en slags dagbog og ikke nødvendigvis noget, jeg kan sætte på formel.”