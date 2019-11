Hvorfor har du valgt at genskrive dine tre romaner Creme fraiche, Transparence og Ja i din sidste nye roman Koral?

“Jeg er jazzmusiker! Elsker at improvisere. Fornemmede, at min føljeton, som du nævner, trængte til at blive skrevet op i tid og tempo. Der er kommet nye, interesserede generationer. De unge beder mig om råd ud fra min livserfaring. Jeg kan ikke give råd. I stedet har jeg lavet et remix af min livsfortælling.”

Du skriver ‘Jeg ødelægger mine bøger for at sige ja til livet om og om igen – og har genkomponeret min livsføljeton i et nyt lys’. Hvad mener du med det?

“At det er en kontinuerlig skabelsesproces. Man ødelægger noget for at skabe noget andet. Det falder mig naturligt og livsnødvendigt at improvisere. Med en sådan udgivelse som Koral viser jeg, måske, at livet er levende. Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Man kan blive ved med at tolke på sit liv, afdække det glemte, erindre noget nyt og nyfortolke.”