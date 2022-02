I var i år nomineret til Zalandos bæredygtighedspris, der hylder designere, som sætter fokus på bæredygtighed med deres design, indkøb, produktion og logistik. Hvad betød det for jer at være nomineret?

Daniel: "Først og fremmest er vi meget stolte af det – det er jo et kæmpe skulderklap. Dommerkomiteen kigger både på det bæredygtige element og design, og det er ligesom det, vi står for: Vi vil gerne vise, at man både kan lave et godt design og samtidig være bæredygtig. Det er jo de færreste, der udelukkende vil vælge noget ud fra, om det er bæredygtigt eller ej – det handler mere om, hvorvidt man elsker selve produktet. Vi synes, det er virkelig godt, at modeugen også begynder at stille krav til bæredygtighed. Det er så fedt at være nomineret, da det jo er en anerkendelse af, at vi gør noget rigtigt."

Har I et godt råd til, hvordan man selv kan gøre sin garderobe mere bæredygtig?

Henriette: "Mit råd vil være, at du skal tage beslutninger, der varer længere end dig selv. Vi skal blive bedre til at ære æstetikken og håndværket og på den måde få en større kærlighed til hvert enkelt produkt, så vi helt naturligt behandler det bedre og mere skånsomt i eksempelvis vask, så det dermed får en længere levetid. Nogle gange er der desværre noget sandt i udsagnet 'hurtigt købt – hurtigt videre'. Især jeans af god kvalitet er noget, man kan have i lang tid, så det kan virkelig betale sig at gå op i godt håndværk."

Daniel: "I forlængelse af det kan man for eksempel også investere i nogle basisprodukter af god kvalitet, som måske koster lidt mere, men som man til gengæld kan bruge mange gange og over lang tid. Og når du ved, at du kun kommer til at bruge en vild kjole med et fedt print én gang til en fest, så lej den i stedet for at købe den og lade den hænge i skabet bagefter. På den måde giver du også kjolen en længere levetid, ved at den kan lejes igen og igen."